Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Mart 2024 23:34
hizmetli kadrosundaki arkadaslarim

İşçiden emir alan günde dört kere aynı tuvaletleri yıkayan çift lisans mezunu, aktif yl yapan bir YHS'liyim. 22 yaşında dökülen saçlarımdan artık gemileri yaktım Benim kurumumda masabaşı oturan hizmetliler mevcut. Diğer kurumlarda temizlik yapan hizmetli var mı? Hizmetli elemanın çöp kutusunu dahi ben boşaltıyorum. Bu konuda hiçbir özlük hakkım yok mu ya da YÖK nakil yolunu başarabilirsem gittiğim kurumda masabaşı çalışma şansım daha yüksek olur mu? İyi forumlar dilerim

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