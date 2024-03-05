Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


05 Mart 2024 23:48
KPSS

KPSS'den düz memur olarak atanmak mi daha kolay yoksa öğretmen olarak mı? Gerekçesi ile yazarsanız sevinirim.


TAKKAR23
Aday Memur
05 Mart 2024 23:50

Öğretmen olarak atanamayan bir kişi kolay kolay 03 puanı ile atanamaz


Adamhak66
Aday Memur
05 Mart 2024 23:57

Daha zor o zaman

TAKKAR23, 57 dk. önce

Öğretmen olarak atanamayan bir kişi kolay kolay 03 puanı ile atanamaz

Toplam 2 mesaj

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