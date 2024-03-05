Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


05 Mart 2024 23:51
Eş durumu tayin geciçi görev
Tayinim geciçi görevle çıktı B şehrine çıktı burada nerede çalışacağım ne zaman belli olur ? gitmek istemezsem tayini nasıl durdurabilirim

Alfa26
Aday Memur
06 Mart 2024 00:16
eş durumu tayinim geçici görevle çıktı gideceğim ilde nerede çalışacağım ne zaman belli olur belli olduktan sonra gitmek istemezsem ne yapmam gerekiyor Teceübeli şefler bilgi verirse sevinirim

Polis6031
Şef
06 Mart 2024 00:20
şehrine göre değişir belli olma süresi benim gidip başlayıp 1 ay sonra belli olmuştu mesela.gitmek istemezsen ilişik kesme orası da senin çalıştığın şehire birime göre değişen durumlar
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