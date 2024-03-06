Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2024 00:33
İkm yüksek lisans-kpss vb. izin

İkm personeli yüksek lisans için derslere gitmek istediğinde veyahut kpss'ye girmek istediğinde müdür insiyatif alıp izin yazabilir mi? Ya da banane okulundan sınavından deyip seni kovabilir mi? Var mı benzeri durumları tecrübe eden?

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