Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 08:24
Vazife malülü ve idari polislik

Herkese merhaba EGM yunuslar kadrosunda çalışırken görev esnasında motosikletle kaza geçirdim sol bileğimdeki skofoid kemiğim kırıldı sağ elimle silah kullanıyorum ama doktor dilimlerden D 1/A maddesini verdi silah kullanma gücü zarar görmüş diye ben şimdi gih olmak istemiyorum vazife malülü olup idari polis olarak çalışmak istiyorum bu böyle olur mu GİH den başka çare yok mu madde 17 de olabilirsin yazıyor ama silah mesele işte

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