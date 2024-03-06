Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Mart 2024 09:19
Et ve Süt Kurumu Yapılandırma

Kitlerle alakalı yapılandırmadan Esk da nasibini alacak mı.

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?TCDD yeni yılda giyim yardımıDHMİ Çalışanları BurayaPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorDSİ 2024 Giyim YardımıTCDD Becayiş talepleriTİGEM 2022-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Diğer konu başlığı açılalı 15 sene olmuş yeter daaaa)Eti Maden Maaş

Sözlük

tarihteki muazzam cevaplar vs tartışmalar 3 mantık evliliği vs aşk evliliği 1 tanrı elçisi 5 Bugün olanlar 2 aşk-ı memnu 1 iletiler çöktü 2 zamanın su gibi akıp gitmesi 3 kore dizisi 2 ruh ikizini bulamamış insan 1 allah müstahakını versin 2

Son Haberler

MİT, PKK sorumlusu Hüsnü Kümek'i etkisiz hale getirdiCHP lideri Özel faturayı Akşener'e kesti: 'İyi Parti bizi zafiyete uğrattı'Sirkeci- Kazlıçeşme raylı sistem hattı'nı büyük ilgiRefüje ve aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdiBakan Uraloğlu: Zengezur'un demir yolu ayağı için kazma vuruluyor

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?