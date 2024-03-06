Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 09:53
pişmanım

çocukluktan beri hayalini kurduğum polislik mesleğini 30.dönem pomemde kazandım fakat 2-3 ay önce tıbbi sekreter olarak atandığım için ailemi dinleyerek gitmedim sizce hata mı ettim şu an meslekte olan abilerim ne diyorsunuz


altıntaşli
Şef
06 Mart 2024 09:58

Çok iyi etmişsin


Bytraffic
Aday Memur
06 Mart 2024 10:00

Emin ol çoook güzel olmuş nasip olmuş hiç pişman oldum deme git karakoldan bir dayiya sor anlatsın.


Ottomanempire06
Aday Memur
06 Mart 2024 10:09
Sonuçta çocukluktan beri hayalini kurmuşsun, polisliği seçmeyip ailenin sözünü dinleseydin içinde her zaman bir burukluk olacaktı ama şu anda bazı şeyleri kendi gözünle görecek olman daha iyidir

ColmanınBandanası
Aday Memur
06 Mart 2024 10:14
iyi etmişsin beyaz kod verip polis çağırdığında sorarsın iyi mi etmişsin kötü mü diye :)

watson666
Memur
06 Mart 2024 10:20

Polis akademisi şunlara başvuru yaptım buraya da yapayım diye başvuracğaınız bir yer değil zaten bu yüzden iyi olmuş sizin açınızdan.


hedef2024
Aday Memur
06 Mart 2024 10:20

Doğru kararı vermişsin


kripto1982
Şube Müdürü
06 Mart 2024 11:31
Kardeşim doğru karar vermişsin bence , herkesin mesleği ile ilgili alanda istihdam olması gibi güzel bir şey yok, işinde daha verimli ve başarılı olursun, ben 18 yıl önce mesleğe girmeden mali müşavirlik staj brakp polis olmuştum, şuan keşke zamanı getirebilsem maalesef olmuyor, maaş olarakta polisle tıbbi sekreter aynı maaş alrsn, hakkında hayırlısı olsun inşallah

xLmx
Şef
06 Mart 2024 12:03
ben kpssden 76 aldım. 2023 tds atamalarında lisans mezunu olduğum için tercih yapamadım. Kendimi duvarlara vuracaktim kardeşim düşün:) meslekte 7. yılım

mfg04
Aday Memur
06 Mart 2024 12:38
hayatının en doğru kararını vermişsin.Ama nedenini hiç bir zaman bilemeyeceksin

Kirilmazcam
Daire Başkanı
06 Mart 2024 12:46

Cumartesi pazar ve bayram tatillerinde iyi istirahetler.

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