Sonuçta çocukluktan beri hayalini kurmuşsun, polisliği seçmeyip ailenin sözünü dinleseydin içinde her zaman bir burukluk olacaktı ama şu anda bazı şeyleri kendi gözünle görecek olman daha iyidir

Sonuçta çocukluktan beri hayalini kurmuşsun, polisliği seçmeyip ailenin sözünü dinleseydin içinde her zaman bir burukluk olacaktı ama şu anda bazı şeyleri kendi gözünle görecek olman daha iyidir