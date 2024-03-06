Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 09:53
Polislik-Tıbbi sekreterlik ikilemi

çocukluktan beri hayalini kurduğum polislik mesleğini 30.dönem pomemde kazandım fakat 2-3 ay önce tıbbi sekreter olarak atandığım için ailemi dinleyerek gitmedim sizce hata mı ettim şu an meslekte olan abilerim ne diyorsunuz


altıntaşli
Şef
06 Mart 2024 09:58

Çok iyi etmişsin


Bytraffic
Aday Memur
06 Mart 2024 10:00

Emin ol çoook güzel olmuş nasip olmuş hiç pişman oldum deme git karakoldan bir dayiya sor anlatsın.


Ottomanempire06
Aday Memur
06 Mart 2024 10:09
Sonuçta çocukluktan beri hayalini kurmuşsun, polisliği seçmeyip ailenin sözünü dinleseydin içinde her zaman bir burukluk olacaktı ama şu anda bazı şeyleri kendi gözünle görecek olman daha iyidir

ColmanınBandanası
Aday Memur
06 Mart 2024 10:14
iyi etmişsin beyaz kod verip polis çağırdığında sorarsın iyi mi etmişsin kötü mü diye :)

watson666
Memur
06 Mart 2024 10:20

Polis akademisi şunlara başvuru yaptım buraya da yapayım diye başvuracğaınız bir yer değil zaten bu yüzden iyi olmuş sizin açınızdan.


hedef2024
Aday Memur
06 Mart 2024 10:20

Doğru kararı vermişsin


kripto1982
Şube Müdürü
06 Mart 2024 11:31
Kardeşim doğru karar vermişsin bence , herkesin mesleği ile ilgili alanda istihdam olması gibi güzel bir şey yok, işinde daha verimli ve başarılı olursun, ben 18 yıl önce mesleğe girmeden mali müşavirlik staj brakp polis olmuştum, şuan keşke zamanı getirebilsem maalesef olmuyor, maaş olarakta polisle tıbbi sekreter aynı maaş alrsn, hakkında hayırlısı olsun inşallah

xLmx
Şef
06 Mart 2024 12:03
ben kpssden 76 aldım. 2023 tds atamalarında lisans mezunu olduğum için tercih yapamadım. Kendimi duvarlara vuracaktim kardeşim düşün:) meslekte 7. yılım

mfg04
Aday Memur
06 Mart 2024 12:38
hayatının en doğru kararını vermişsin.Ama nedenini hiç bir zaman bilemeyeceksin

Kirilmazcam
Daire Başkanı
06 Mart 2024 12:46

Cumartesi pazar ve bayram tatillerinde iyi istirahetler.


esesavax
Aday Memur
06 Mart 2024 13:40

arkak sokaklardakı gıbı degıl polıslık o dızıyı ızleyen hayranlık duyuyor :)


antepli-pol
Genel Müdür
06 Mart 2024 14:52

Bence hiç iyi etmemişsin. Keşke atandığın o memurluğa gecseydin. Buradaki "iyi etmişsin" diyenlere bakma sen. En azından bakanınız sizlere sahip çıkıyor. Bizimkiler gibi değil. Belki maaşta bir miktar geri olabilirsiniz ama en azından yaptığınız iş belli. Polis gibi herkesin işini yapmıyorsunuz. Polis Türkiye'nin en değersiz memurudur. Pazar bayram seyran demeden çalışırsınız da çalışırsınız ama boş. Hiç bir kıymeti yoktur.


ozerrrr
Şube Müdürü
06 Mart 2024 15:22
dünyada en önemli şey özgürlük

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
06 Mart 2024 15:27
sosyal hayatın olacak kral

xLmx
Şef
06 Mart 2024 15:36
adam tds olmuş zaten
antepli-pol, 3 saat önce

Bence hiç iyi etmemişsin. Keşke atandığın o memurluğa gecseydin. Buradaki "iyi etmişsin" diyenlere bakma sen. En azından bakanınız sizlere sahip çıkıyor. Bizimkiler gibi değil. Belki maaşta bir miktar geri olabilirsiniz ama en azından yaptığınız iş belli. Polis gibi herkesin işini yapmıyorsunuz. Polis Türkiye'nin en değersiz memurudur. Pazar bayram seyran demeden çalışırsınız da çalışırsınız ama boş. Hiç bir kıymeti yoktur.


Türk Polis Teşkilatı
Şef
06 Mart 2024 15:39

Sen ömrünün sonuna kadar robot gibi tek düze çalışacaksın. Ben ise yeri gelecek narkotik, yeri gelecek asayiş, yeri gelecek karakol, yeri gelecek ömründe giremeyeceğin yerlerde görev alacağım. Polislikte herkese uygun iş vardır. Sen yeter ki ugun ol. Senin hastanede giremeyeceğin yerlere bile girebiliyoruz. Hastanede polise bakan gözler gördüm fakat tıbbi sekretere bakan gözler pek görmedim. Her şey para değil. Öyle olsaydı çiğ köfte dükkanı açar dalgama bakardım.


Dead.588
Memur
06 Mart 2024 15:55

Bu bir ironi miydi? :)

Türk Polis Teşkilatı, 3 saat önce

Sen ömrünün sonuna kadar robot gibi tek düze çalışacaksın. Ben ise yeri gelecek narkotik, yeri gelecek asayiş, yeri gelecek karakol, yeri gelecek ömründe giremeyeceğin yerlerde görev alacağım. Polislikte herkese uygun iş vardır. Sen yeter ki ugun ol. Senin hastanede giremeyeceğin yerlere bile girebiliyoruz. Hastanede polise bakan gözler gördüm fakat tıbbi sekretere bakan gözler pek görmedim. Her şey para değil. Öyle olsaydı çiğ köfte dükkanı açar dalgama bakardım.


Dead.588
Memur
06 Mart 2024 16:01

Sen saat 5 te mesaini bitirip eve gittikten sonra ben de güneş gözlüğümü takıp havalı bir şekilde görevde saat gece 11 e kadar bekleyeceğim.Tüm kızların bakışları benim üzerimde olacak.Sonra herkes arabasıyla eve giderken ben de gece son metroyla tıklım tıklım eve gitmeye çalışacağım bakalım o zaman da havam kalacak mı?


tantanakan
Aday Memur
06 Mart 2024 16:28
Hiç Hata etmemişsin emin ol senin yerinde olmak isteyen çok kişi vardır polislik dışardan gözüktüğü gibi yada Arka sokaklar dizisi, veya filmlerdeki gibi değil, hep bir stres hep bir mutsuzluk, hep bir sahipsizlik, hep bir takdir edilmeme, sürekli tayin olma, adaletsizlik, mobing vs vs bana göre tercihini doğru yönde kullanmışsın iyiki Aileni dinlemişsin.
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