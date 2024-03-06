Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


06 Mart 2024 10:04
YHS kalkıyor
Yhs kalkıyor oleyyy oleyyy oleyyy. Çilemiz bitiyor bizlerde artikin insan muamelesi göreceğiz

murat_326
Şube Müdürü
06 Mart 2024 11:11

Belki yarın, belki yarindanda yakın diyebirmiyiz


4becemgsb
Aday Memur
06 Mart 2024 11:45
ben atanalı 5 ay oldu bizi de etkiler mi olumlu yanları nelerdir
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