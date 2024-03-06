Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


06 Mart 2024 10:15
Banka Promosyon Acil

Arkadaşlar bilen birisi varsa lütfen yazabilir mi?

İcralık durumumuz var. Banka iş Bankası . Bu bankaya 30 bin liraya yakın promosyon yatacak. Bankaya kalsın istemiyorum. Bankadan önce nasıl cekebilirim . 1 dakika içinde çekiyormuş banka . Talimat verdim ama belirli saatlerde çekiyormuş iş Bankası saat 8 2 ve 3 te. Bana öyle bir yöntem lazım ki yatar yatmaz cekebileyim varmı böyle birşey bilen varmı?


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
06 Mart 2024 11:50

KMH kullandığınızda, yatan parayı oraya aktarır ama banka gelen her türlü parayı takip edeceği için sistemi sizden daha iyi kurgulamış olabilir. Siz bir kişisiniz, bankaların tecrübesi yüzyıllara dayanıyor :)

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