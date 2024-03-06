Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 10:19
Banka Promosyon Acil

Arkadaşlar bilen birisi varsa lütfen yazabilir mi?

İcralık durumumuz var. Banka iş Bankası . Bu bankaya 30 bin liraya yakın promosyon yatacak. Bankaya kalsın istemiyorum. Bankadan önce nasıl cekebilirim . 1 dakika içinde çekiyormuş banka . Talimat verdim ama belirli saatlerde çekiyormuş iş Bankası saat 8 2 ve 3 te. Bana öyle bir yöntem lazım ki yatar yatmaz cekebileyim varmı böyle birşey bilen varmı?


Kirilmazcam
Daire Başkanı
06 Mart 2024 12:44

Bu konuda nasıl olur bilmem ama şöyle bir şey yapıyorlardı: Banka maaş yatar yatmaz krediyi hemen çektiği için mobilden yeni hesap aciyorlardi onu maaş hesabına çeviriyorlardı maas yeni hesaba yatinca o zaman cekemiyordu ta ki 24 saate kadar. Sen de yeni hesap açıp maaş hesabı olacağı konusunda dilekçe verip bankaya o hesaba promosyon yatırılması isteyebilirsin. Küçük bir ihtimal tabi kesilmemesi.

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