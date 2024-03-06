Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2024 10:27
ilçeye atanma
ikamet ettiğim şehrin ilçesine atandım. çkys düştükten sonra kaç gün içinde göreve başlarım 15 mi 1 mi

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