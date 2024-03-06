Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Mart 2024 10:39
idari uzman işçi kadrosu (yardım)

Merhaba, Kapadokya Alan Başkanlığı idari uzman kadrosuyla işçi alımı yapıyor. Bu kadronun memur olandan herhangi bir farkı var mı, maaş ve çalışma açısından ?

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