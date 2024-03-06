Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2024 10:46
Nas tayininde hangi süre dikkat alınıyor?

arkadaşlar nas tayınin de esas alınan puan mı yoksa bulunduğun yerdeki çalışma süren mi net bilgisi olan var mı bu konuda


BASKANN37
Aday Memur
06 Mart 2024 12:23

her ikisi de, süren 2 yılın altındaysa değerlendirilmiyor


ınfazk
Aday Memur
06 Mart 2024 12:41
aynı yerde 5 yıl çalışan biri ile 2 yıl çalışan biri arasında öncelik hangisinin puan 2 yıl çalışan da daha fazla
BASKANN37, 35 dk. önce

her ikisi de, süren 2 yılın altındaysa değerlendirilmiyor

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