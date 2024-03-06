Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Mart 2024 11:17
Seçimde Keçiören bölgesinde memur üye olmak isteyen var mı

Seçimde görev almak istemediğimden görev almak isteyen birine Keçiören Osmangazi mahallesindeki memur üyelik görevimi devredebilirim

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