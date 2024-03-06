Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2024 11:38
Mobbing var!
Çevre Ve şehircilik Bakanlığı'nın yan kurumlarından birinde, destek personeli olarak çalışıyorum. Kurumda temizlik, çay servisi, yemek dağıtımı(portör muayenesi ve hijyen belgesi olmadan), bulaşık yıkama, atık tasfiyesi, eşya ve mal taşıma işlerini bize yaptırıyorlar. Ayrıca 5 katlı bina 6 personel çalışıyoruz. Yakın zamanda farklı kuruma geçiş yapan arkadaşlarımız oldu. 4 personel alınacak diyorlar ancak aylardır alıma çıkılmadı. Mevcut destek personellerinden birisi de başkanı birilerine arattırarak kendini normalde sekreteri olmayan daire başkanına sekreter yaptırdı(tahsili yok). Bu hususta itirazlarımızı sunduğumuzda, hanımefendi departman şefinin eşi olduğu için de kayırıldı ve personel daire başkanından "bu konuları fazla düşünmeyin sağlığınıza yazık" tavsiyesini aldık. Diğer tüm memurlar servis imkanına sahipken, biz sabah temizliği için erken geldiğimizden, bize servis imkanı sağlanmıyor. Aramızda yirmi beş kilometre yolu toplu taşıma ile iki saat yol teperek kuruma gelen arkadaşlarımız var. Bileği sakat olan ve yakın zamanda omurilik ameliyatı geçiren arkadaşlarımız var ve bedenen takatimiz tükenmiş durumda. İçinde bulunduğumuz durumu bakanlığın teftiş başkanlığına şikayet etsek kuruma inceleme için müfettiş atanır mı? Atansa buradan bir çözüm elde edebilir miyiz? Şikayetimiz dolayısıyla işimize bir zarar gelir mi yahut ekstra baskı ile karşılaşır mıyız? Şimdiden teşekkür ederim.

memuradayı75
Aday Memur
06 Mart 2024 12:42
bu yazdığınız şekilde cimere çalışma bakanlığına şikayette bulunun derim kurumlar malesef bu şekilde

Ryox
Memur
06 Mart 2024 12:57

Destek personeli son yıllarda türedi ve bu hiç de iyi olmadı. İşin tanımı yok çoğu yerde. Her işe koşturacak robot alıyorlar sanki.

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