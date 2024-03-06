Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2024 11:53
Tek personele temizlik

2023 Temmuz ayinda 657 4b sözleşmeli̇ personel olarak ''tekni̇syen'' kadrosunda i̇şe gi̇rdi̇m çaliştiğim kurumda yaklaşik 1-2 aydir haftanin 2-3 günü yeri̇n yaklaşik 3 mt altinda bulunan şebeke hatlarinin geçti̇ği̇ 7 km uzunluğundaki̇ tünelde temi̇zli̇k (süpürme yikama pi̇sli̇ği̇ çuvallayip çikarma) i̇şleri̇ yapmaktayim bu i̇şi̇n beni̇m i̇şi̇m olmadiğini beli̇rtti̇ği̇mde bi̇z yillardir yapiyoruz gi̇bi̇ cevaplar almaktayim bu durumda ne yapabi̇li̇ri̇m ?

Edit : Forum içerisinde konu başlıklarını ve mesajları küçük harflerle yazalım.


Ryox
Memur
06 Mart 2024 12:53

Elektrik teknisyenisiniz galiba. Gidin gerekli yerlere başvurun.

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