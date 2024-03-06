KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


06 Mart 2024 12:00
2022 Önlisans KPSS ile Makine Teknikeri atamaları

İyi günler dilerim.2022 yılında KPSS93 puan türünden 81.69 puan aldım.Şu an makine teknikeri sıralamasında 57.yim.Bu puanla eylül ayına kadar atanma şansım var mıdır?Geçmiş senelerde bu yollardan geçmiş olan tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.

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