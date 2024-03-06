Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 12:26
2. Şark
13 yıl ankarada görev yaptım. ikinci şarkı temmuz ayında tamamlıyorum. Ankara'yı ilk tercihe yazdım. 1. bölge tercihimde Ankara'nın çıkmama olasılığı var mı?

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