Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 12:26
Ankara tercihim

13 yıl ankarada görev yaptım. ikinci şarkı temmuz ayında tamamlıyorum. Ankara'yı ilk tercihe yazdım. 1. bölge tercihimde Ankara'nın çıkmama olasılığı var mı?


Kemalaydın55
Aday Memur
06 Mart 2024 14:37

%67.3


Brse
Aday Memur
06 Mart 2024 15:11

Yüzde 90. Ankara tercih dışı gelen bir yer.


Brse
Aday Memur
06 Mart 2024 15:12

Kesin çıkar sorun yok


Izk3435
Şef
06 Mart 2024 15:24

büyük ihtimal çıkar


Gktrk61
Aday Memur
06 Mart 2024 20:39

Ankara yüksek ihtimal çıkar.


Patron006
Aday Memur
06 Mart 2024 23:45
böyle sorular bitmiyor bir türlü

yorgun35-5
Aday Memur
06 Mart 2024 23:48
Sorun daha 13 yıl ankarada görev yapmam. 3-5 yıl olsa belki, ama nasip.

yorgun35-5
Aday Memur
06 Mart 2024 23:50
Sorun daha önce Ankara'da 13 yıl görev yapmam. 3-5 yıl çalışmış olsam belki de. uzun bir süre çalıştım.

Brse
Aday Memur
07 Mart 2024 10:15

Sorun değil. 20 yıl calisip Ankara'ya dönen var

yorgun35-5, Dün
Sorun daha önce Ankara'da 13 yıl görev yapmam. 3-5 yıl çalışmış olsam belki de. uzun bir süre çalıştım.
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