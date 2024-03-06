KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


06 Mart 2024 12:57
DGS 2024 kontenjanları ne zaman belli olacak?

Arkadaşlar merhaba. Bu yıl dgs sınavı başvuruları mayısta yapılacak malumunuz. Kontenjanların belli olduğu kılavuz ne zaman yayınlanıyor aşağı yukarı bilginiz var mı ?

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