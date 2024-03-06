Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Mart 2024 13:36
YÖK Görevde Yükselme Sınavı Online Hazırlık

Merhaba, görevde yükselme sınavı için data hazırlık kitaplarının yanında online bir platforma üye olacağım. Mevcut online hizmetlerini kısıtılı üyelikle inceledim. memurlar.net platformu için soru sayısı tatmin edici gelmedi. gysakademi 6bin soruluk devasa bir arşivi, kolay kullanımı ile beni ikna ediyor gibi. Fikirleriniz ve deneyimlerinizi paylaşır mısınız?

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıYÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?İdari Personel Becayiş Hakkıkpss+istifaKadrolu memurken sözleşmeli atansak sorun olur muYüzde 2 iptal mi?Polislikten belediyeye geçmem ve sureci

Sözlük

Dinlenilme ihtiyacı 2 seçim görevlisi olmak 6 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 6 gülfeşan 4 tanrı elçisi 4 misafirliğe gidilen evde ayağa uygun terlik bulunamaması 2 tarihteki muazzam cevaplar vs tartışmalar 3 mangal sezonu 4 Kutadgu Bilig 1 dünyanın en kalabalık adası 5

Son Haberler

Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama700 bin TL'ye aldığı otomobili tamirciye götürünce hayatının şokunu yaşadıEski ortaklar arasında Ankara krizi! Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan çekil' çağrısıBakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğizBakan Koca: Yeni açılan 541 kadroya 545 hekim yerleştirildi

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?