Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 14:37
Doğum nedeniyle ücretsiz izine ayrılmak

arkadaslar 8 yıllık memurum daha yeni çocuğum oldu dilekce versem 6 aylik ücretsiz izne cikabilirmiyim birde istedigim zaman işe baslayabilirmiyim birde döndügumde tekrardan atama mı oluyor istanbul üsküdardayım beni baska ilceye verirler mi

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