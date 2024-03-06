Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 14:37
ücretsiz izin
arkadaslar 8 yıllık memurum daha yeni çocuğum oldu dilekce versem 6 aylik ücretsiz izne cikabilirmiyim birde istedigim zaman işe baslayabilirmiyim birde döndügumde tekrardan atama mı oluyor istanbul üsküdardayım beni baska ilceye verirler mi

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