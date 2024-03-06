657'den 399'a Geçen Memurun Sicil ve Başarı Değerlendirmesi

2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü emrinde 4/B Sözleşmeli personel olarak memuriyete başladım. 2023 yılının Nisan ayında kadroya geçtim ve 2023 yılının Kasım ayında KPSS puanımla Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (399 sayılı KHK'ya tabi) atandım. Kasımın 2'sinde görevime başladım. Başarı ve sicil değerlendirmemin aralık ayında yapılıp ocak maaşında maaşıma yansıyacağını düşünüyordum fakat öyle olmadı. Konuyla ilgili Kurumuma Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkındaki Yönetmelik'in 8. Maddesi "... yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında doldurulur." hükmü gereğince tarafıma sicil ve başarı değerlendirmesi yapılması için dilekçe verdim ve aldığım cevapta Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkındaki Yönetmelik'in 9. Maddesi gereğince adıma 15 Aralık 2024 tarihinde sicil ve başarı değerlendirmesi yapılacağı bildirildi.

Durum böyle olunca hiç memuriyeti bulunmadan kuruma atanan bir memura 6. ayının sonunda başarı ve sicil değerlendirmesi yapılırken daha önce memuriyetimin bulunması sebebiyle işe başlamamın 14. ayında başarı ve sicil değerlendirmem yapılacak.

Konu ile ilgili olarak mahkemeye gitmeyi düşünüyorum. Başına benzer bir durum gelmiş olan, yardımcı olmak isteyen veya tavsiye verebilecek birisi var mı?