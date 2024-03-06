Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Mart 2024 15:19
Kit büro personel

Merhabalar Kitlerde büro personel maaşı ne kadar (evli, çocuklu) bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

TCDD yeni yılda giyim yardımıTCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıPTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorTCDD Becayiş talepleriEÜAŞ Giyim Yardımı HakkındaKPSS+istifa657'den 399'a Geçen Memurun Sicil ve Başarı DeğerlendirmesiTİGEM 2022-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Diğer konu başlığı açılalı 15 sene olmuş yeter daaaa)

Sözlük

gülfeşan 4 oryantasyon bozukluğu 1 hesap öderken garsonların bahşiş beklentisi 3 Bugün olanlar 5 andezit 1 çalkama böreği 4 vidam perevertilov 1 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 6 tarihteki muazzam cevaplar vs tartışmalar 3 Sözlük 2

Son Haberler

Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama700 bin TL'ye aldığı otomobili tamirciye götürünce hayatının şokunu yaşadıEski ortaklar arasında Ankara krizi! Mansur Yavaş'a 'Adaylıktan çekil' çağrısıBakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğizBakan Koca: Yeni açılan 541 kadroya 545 hekim yerleştirildi

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?