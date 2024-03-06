Angarya... futbol müsabaka görevi

Devrem hayırlı günler, bilgilendirmek için yazıyorum. Ben Samsun kadrosundan yazıyorum. Geçen sene Ağustosta geldim. Samsunspor süperligte oynadığı için burada maç görevlerine TFF tarafından görev ücreti yatıyor. 26 hafta maçlarına kadar 4/3 ya da 6/4 oranında para yatırma kotası vardı, bu kotaya göre kime yatıp yapmayacağını spor şube ayarlıyor. Ben kendimden örnek vereyim 6 maç görevinden 4 maç görev parası yattı. Genelde 1 ay içinde yatıyor. 27 haftadan itibaren tüm maçlar A kategorisine alındığı için görev alan tüm personele maç parası istisnasız yatacak, şu an için bu ücret maç başına 1.260 TL'dir. En son Samsunsoor-Rizespor maçına 800 civarında görevlendirme yapıldı, tamamına yatacak. Diger illerde ki uygulamadan haberim yok, ancak aynıdır diye düşünüyorum. Birde bu ücretli görevlerde görev alıp almak istemediğine dair imzaya sundular. Samsun'da işleyiş bu şekilde. Diger illerdeki uygulamadan haberim yok.

Devrem hayırlı günler, bilgilendirmek için yazıyorum. Ben Samsun kadrosundan yazıyorum. Geçen sene Ağustosta geldim. Samsunspor süperligte oynadığı için burada maç görevlerine TFF tarafından görev ücreti yatıyor. 26 hafta maçlarına kadar 4/3 ya da 6/4 oranında para yatırma kotası vardı, bu kotaya göre kime yatıp yapmayacağını spor şube ayarlıyor. Ben kendimden örnek vereyim 6 maç görevinden 4 maç görev parası yattı. Genelde 1 ay içinde yatıyor. 27 haftadan itibaren tüm maçlar A kategorisine alındığı için görev alan tüm personele maç parası istisnasız yatacak, şu an için bu ücret maç başına 1.260 TL'dir. En son Samsunsoor-Rizespor maçına 800 civarında görevlendirme yapıldı, tamamına yatacak. Diger illerde ki uygulamadan haberim yok, ancak aynıdır diye düşünüyorum. Birde bu ücretli görevlerde görev alıp almak istemediğine dair imzaya sundular. Samsun'da işleyiş bu şekilde. Diger illerdeki uygulamadan haberim yok.