Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 15:31
Angarya... futbol müsabaka görevi

polisi bedava görüp geceden çıkanları bol bol boş yere yazan zihniyetten bıktık. üstelik maç saatinden 3 saat önce görev bu çile bitmez


amazon55
Memur
06 Mart 2024 16:07
Devrem hayırlı günler, bilgilendirmek için yazıyorum. Ben Samsun kadrosundan yazıyorum. Geçen sene Ağustosta geldim. Samsunspor süperligte oynadığı için burada maç görevlerine TFF tarafından görev ücreti yatıyor. 26 hafta maçlarına kadar 4/3 ya da 6/4 oranında para yatırma kotası vardı, bu kotaya göre kime yatıp yapmayacağını spor şube ayarlıyor. Ben kendimden örnek vereyim 6 maç görevinden 4 maç görev parası yattı. Genelde 1 ay içinde yatıyor. 27 haftadan itibaren tüm maçlar A kategorisine alındığı için görev alan tüm personele maç parası istisnasız yatacak, şu an için bu ücret maç başına 1.260 TL'dir. En son Samsunsoor-Rizespor maçına 800 civarında görevlendirme yapıldı, tamamına yatacak. Diger illerde ki uygulamadan haberim yok, ancak aynıdır diye düşünüyorum. Birde bu ücretli görevlerde görev alıp almak istemediğine dair imzaya sundular. Samsun'da işleyiş bu şekilde. Diger illerdeki uygulamadan haberim yok.

amazon55
Memur
06 Mart 2024 16:08
Devrem hayırlı günler, bilgilendirmek için yazıyorum. Ben Samsun kadrosundan yazıyorum. Geçen sene Ağustosta geldim. Samsunspor süperligte oynadığı için burada maç görevlerine para yatıyor. 26 hafta maçlarına kadar 4/3 ya da 6/4 oranında para yatırma kotası vardı. Ben kendimden örnek vereyim 6 maç görevinden 4 maç görev parası yattı. Genelde 1 ay içinde yatıyor. 27 haftadan itibaren tüm maçlar A kategorisine alındığı için görev alan tüm personele maç parası yatıyor, şuan için 2024 te bu ücret maç başına 1.260 TL'dir. En son Samsunsoor-Rizespor maçına 800 civarında görevlendirme yapıldı, tamamına yatacak. Diger illerde ki uygulamadan haberim yok, ancak aynıdır diye düşünüyorum. Birde biz de bu ücretli görevlerde görev alıp almak istemediğine dair imzaya sundular. Samsun'da işleyiş bu şekilde.

amazon55
Memur
06 Mart 2024 16:38
Hayırlı günler, bilgilendirmek için yazıyorum. Samsunspor süperligte oynadığı için maç görevlerinde ücret alıyoruz. 26 hafta maçlarına kadar 4/3 ya da 6/4 oranında para yatırma kotası olduğu söylendi, bunun takibini Spor Şube yapıyor. Ben kendimden örnek vereyim şuana kadar 4 maçta görev aldım 2 görev yattı. Genelde bir ay gectikten sonra ücretler yatıyor. 27 haftadan itibaren tüm maçlar risk seviyesi olarak A kategorisine alındığı için görev alan tüm personele maç parası yatacak dendi. Şu an için bu ücret maç başına 1.260 TL'dir. En son Samsunspor-Rizespor maçına 800 küsür civarında görevlendirme yapıldı, tamamına yatacak. Samsun'da superlig macları bu şekilde, diğer illerde ki uygulamadan bilgim yok.
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