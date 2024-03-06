Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 15:31
maç görevi angaryası
polisi bedava görüp geceden çıkanları bol bol boş yere yazan zihniyetten bıktık. üstelik maç saatinden 3 saat önce görev bu çile bitmez

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