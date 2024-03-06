Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Mart 2024 15:33
İKİ DEFA İSTİFA

ŞU AN BULUNDUĞUM KADROLU ZABIT KATİPLİĞİNDEN İSTİFA EDİP BİR KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜS(KİT) KURUMUNA KPSS İLE YERLEŞSEM ; VE BU KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜS KURUMUNDA(KİTTE) BELİRLİ BİR SÜRE ÇALIŞTIKTAN SONRA ; TEKRAR İSTİFA EDİP KPSS İLE KAZANIP ÜNİVERSİTE KURUMUNA MEMUR OLARAK YERLEŞEBİLİR MİYİM; BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜDÜR? ÇÜNKÜ MEMURLAR NETTE İKİ DEFA İSTİFA EDEN MEMUR YENİDEN ATANAMAZ DİYE YAZI OKUDUM

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