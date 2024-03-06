Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2024 15:34
Dava karar/sonuçlanma süresi

Merhaba. Şu anda 12. dairede YD istemli dosyam var.

İlk derece açılış 2021 Nisan - karar 2021 Aralık

BİM açılış 2022 Mart - karar 2022 Eylül

Danıştay açılış 2022 Kasım

Ama hiçbir şekilde gelişme görünmüyor.

Konusu göreve son verme (atama iptali)

Ne kadar sürer bu dava acaba? YD talebi de hiçbir işe yaramamış görünüyor. (Başvuruyu avukat olan kuzenim yaptı ama hiçbir şekilde hukuki desteğim yok gibi düşünün). CİMER bile cevap yazmıyor.

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