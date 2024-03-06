KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


06 Mart 2024 15:49
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alımı

30 il tercih yazıp kaydettikten sonra sırası tersine dönüyor mu sizde de e devlet üzerinde


Mehmet-şeker
Genel Müdür
06 Mart 2024 16:26

Yok hayır aynı duruyo ama ösym tercihleri gibi yerini değiştiremiyorsun ilkte neyi kaydedersen o kaç puan ile neleri yazdın hocam


notsure
Aday Memur
06 Mart 2024 16:32

evet tersine dönüyor. cumhurbaşkanlığı kariyer kapısından bakarsan başvurularım sekmesinden orada normal olarak görünüyor endişe etmene gerek yok.

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