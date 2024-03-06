Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 15:59
Görüş sonuçları

Arkadaşlar görüşe çıkıpta sonuçlanan var mı ben 1 ay oldu görüşe çıkalı bit cevap gelmedi


poolpolice
Memur
06 Mart 2024 17:16
il içi görüşmemi direk daire mi
Toplam 1 mesaj

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