Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


06 Mart 2024 16:38
399 Sayılı KHK ya bağlı Kitte Teknikerlikten Memurluğa Geçiş

399 sayılı KHK ya bağlı bir kit kurumuna Tekniker olarak atandım. Fakat iş yükü ve stresini kaldıracak durumda değilim artık. Aynı kurumun içinde memurluğa geçmek istiyorum. Bunun yolu nedir bilgisi olan aydınlatırsa çok memnun olurum.


Buluta Yükü Sorulmaz
Aday Memur
06 Mart 2024 16:55

Dilekçe verin kabul ederler. Kamu Yönetimi tarzı bir bölüm bitirdiyseniz ihtimal daha da yükselir.

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