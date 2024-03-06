Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Mart 2024 16:55
İcra Müdür Yardımcısı Başka bir kuruma geçebilir mi

Arkadaşlar İcra Müdür yardımcısı olarak başka kuruma geçen duydunuz mu hiç ???

Çok Yazılan Konular

15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Sözleşmeli mübaşir olarak çalışıyorum. Sağlık bakanlığına kendi bölümüme atanmam da sıkıntı çıkar mı2024 yılı havuz tayinleriCezaevi Sendikasıeş durumu İkm Fazla çalışma izinleri için gelen yazıİKM Cep telefonuCezaevlerinde görev yapan sivil memurlara silah taşıma hakkıKalem değişikliğikpss+istifa

Sözlük

supporters 3 antidepresan 1 küçük prens 1 İnsanların aşırı sinirli olmaya başlaması 6 çingene 1 mangal sezonu 5 migren 3 taktik maktik yok bam bam bam 1 Ramazanın ayının yaklaşıyor olmasından dolayı duyulan heyecan 1 misafirliğe gidilen evde ayağa uygun terlik bulunamaması 2

Son Haberler

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem defnedildiTartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı öldüÖğrencilere cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı4 öğrenciyle bir veliyi darbettiği iddia edilen okul müdürü gözaltına alındıDolar günü 31,73 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?