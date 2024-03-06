Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2024 17:35
2024/5 saglik bakanligina baska kurumdan gecis

Merhaba şuan mevcutta gelir idaresi başkanlığında 7 aylık kadrolu memurum,2024/5 sağlık bakanlığı atamasında tıbbi sekreter olarak atandım, mevcut işimden ne zaman istifa etmeliyim ? geçişte bir sorun yaşarmıyım ? farklı kuruma geçeceğim için arşiv araştırmasından önce bir belge göndermelimiyim ? bazı yerlerde paylaşılıyor belge onu gönderin diyorlar fakat ben kadroluyum bizimde göndermemize gerek varmı ?

Çok Yazılan Konular

Eş mazereti red itiraz sonuçlarıEş durumu kuraAlt bölge tayini bilgi paylaşımı2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuekip portal atama takibi sorunuAskerlik hizmet süresinden sayılıyor mu(3+1)Üniversite hastanesi sözleşme yenilemedimlütfen yardımEş durumunda bölge kısıtlaması var mı?Eş durumu ret

Sözlük

kore dizisi 1 Dinlenilme ihtiyacı 2 çingene 1 dev dalgalar 1 hesap öderken garsonların bahşiş beklentisi 4 tanrı elçisi 4 misafirliğe gidilen evde ayağa uygun terlik bulunamaması 2 tarot 3 taktik maktik yok bam bam bam 1 dünyanın en kalabalık adası 5

Son Haberler

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu Efe Deprem defnedildiTartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı öldüÖğrencilere cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı4 öğrenciyle bir veliyi darbettiği iddia edilen okul müdürü gözaltına alındıDolar günü 31,73 TL'den tamamladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?