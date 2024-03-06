Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 18:01
Eş durumu reddi
merhaba benim bir devrem eş durumundan (eşi sözleşmeli memur) tayin istedi ancak kabul edilmedi sebep olarakta eşinin ona tabi olmasından dolayıymış. Bir seferliğine devrem eşine tabi olamıyormuydu öyle bir şey yok mu yani? Diğer sorum ise devrem şimdi ne yapmalı dilekçe ve mahkeme olarak 2 seçeneği var şuan sadece ne yapmalı

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