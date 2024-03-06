Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2024 18:26
Eş durumu kadrolu personel

Eşim Ocak ayında iller arası tayinle Ankara?da göreve başladı sağlık teknikeri olarak.Bende kadrolu ebeyim Çorum?da görev yapıyorum .Eş durumu için dün tayin dilekçesi verdim.Ekip portal yeni uygulamadan yapıldı işlemler.aynı bakanlıkta olunca tayin sürecinin sonuçlanması ne kadar sürebilir? Ve bölge sıkıntısı olur mu eş durumunda


Birbirikiaabt
06 Mart 2024 20:37

1 haftada sonuçlandı benim. İki eş kadroluyuz. Ocakta tayin oldum.

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