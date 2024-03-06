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Editörler : oto-danisman-expert


06 Mart 2024 18:30
sempatik ev sahibi bayanım izmir karşıyakada ki evimi kiraya sunmak istiyorum

izmir karşıyaka gonclarda ki 3+1 evimi kiraya sunmak istiyorum sempatik bayanım yüzde 73 engelli şizofren hiç işi kalmamış oğlum var ilgilenen emlakçı soner beyi arasın ben ilgilenemem soner bey ilgilenir 0532 498 76 26

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