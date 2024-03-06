Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2024 18:55
Hemşirelerin Eş Durumu Mazereti Tayin Dönemleri Ne Zaman?

Merhabalar. Kadrolu hemşireler için eş durumu mazeret tayini başvuruları ne zaman alınıyor acaba? Çoğu memurlukta yılda iki defa bilindiği gibi. Acaba hemşireler için de bu şekildeyse hangi aylarda başvurular alınıyor bilen yazarsa müteşekkir olurum...

Çok Yazılan Konular

Eş mazereti red itiraz sonuçlarıEş durumu kuraAlt bölge tayini bilgi paylaşımı2024 ocak ayı iller arası tayinde yerleşenlerin çkys durumuekip portal atama takibi sorunuÜniversite hastanesi sözleşme yenilemedimAskerlik hizmet süresinden sayılıyor mu(3+1)Eş durumu reteş tayini kuraEş durumu tayini mantıksızlığı

Sözlük

hesap öderken garsonların bahşiş beklentisi 5 başarısız olmak 1 misafirliğe gidilen evde ayağa uygun terlik bulunamaması 2 Allaha havale etmek 4 django 1 aşk-ı memnu 1 şarkılara tutunmak 1 inekler nasıl sürekli süt verir 1 Kutadgu Bilig 1 çalkama böreği 4

Son Haberler

Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyorÖzgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzelttiErdoğan konuşurken Türk bayrağını önüne bırakıp namaz kıldıRekabet Kurulu, 'Nesine.com'a 77,7 milyon lira ceza verdiJapon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?