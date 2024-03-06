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Editörler : oto-danisman-expert


06 Mart 2024 18:59
Ehliyet

Arkadaşlar merhaba ben ehliyet kursuna yazilacam b ehliyeti için sonra tır surebilmek için c ve ce ehliyetine yukseltecem.Sorum şu b ehliyetini sınavından geçip ehliyeti çıkarmadan c kursuna katılabilir miyim?

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