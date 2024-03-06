Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Mart 2024 19:45
kadrolu memurun sözleşmeli pozisyona atanması sonrası istifa ve bir süre sonra kadrolu çalıştığı esk
Kadrolu memur açıktan atama ile sözleşmeli olarak başka bir kuruma atanması nedeniyle görevinden istifa edip sözleşmeli olarak atandığı kurumda göreve başlarsa bir süre sonra sözleşmeli çalıştığı kurumdan da istifa edip 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97. maddesi gereğince tekrar kadrolu çalıştığı eski kurumuna dönebilir mi ? (6 aylık bekleme süresinden bağımsız)

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