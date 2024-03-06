Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mart 2024 20:34
Türkçe öğretmeni sevgili zümrem, dertleşelim.

Öğrencilerim Türkçe dersine karşı çok ilgisiz. Yazmaya yönelik çalışmalara karşı isteksizler. Konuşma becerisi de hakeza öyle. Dil bilgisini anlamıyorlar ve sevmiyorlar.

Sizlerin yaşadığı zorluklar nedir?


manestmanever
Aday Memur
06 Mart 2024 20:45

her ders aynı agam, zorunlu eğitim kalkmaaalıı sınıfta kalma gelmeeeli


kanatlı
Şube Müdürü
06 Mart 2024 20:55
Hayatımız sınav oldu. Dinleme, konuşma, yazma, proje her yer evrak... Tam ohhh diyeceğim anda da törenler, sınıf evrakları.
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