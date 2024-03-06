Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2024 20:35
teşvik

haftalık ortalama 700 ila 900 arası hasta bakmaktayız bunun karşılığı olarak haftalık 200 ila 300 hasta gören sekreterlerle aynı teşviği alıyoruz hakkımızı nası alabiliriz? görev yazısında poliklinik yazıyor fakat detaylı bir görev yazısı etkiler mi teşviği

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