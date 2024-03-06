Okul müdürü veliyi ve öğrencileri darbetti

eeee sonra. hak edene hak ettiğini vermiş ne güzel. öyle öğrenciler var ki insanı meslekten soğutur. Kafamıza etseler sesimizi çıkaramıyoruz. Velilere göre çocuklar prens prenses. hiç suçlu değiller.

eeee sonra. hak edene hak ettiğini vermiş ne güzel. öyle öğrenciler var ki insanı meslekten soğutur. Kafamıza etseler sesimizi çıkaramıyoruz. Velilere göre çocuklar prens prenses. hiç suçlu değiller.