Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mart 2024 21:20
Okul müdürü veliyi ve öğrencileri darbetti

İstanbul'da öğlen saatlerinde Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan İlk ve Ortaokulu?nda, deprem tatbikatı sırasında Semih U. (14) ve arkadaşları sıradayken gürültü yaptı.

Durum üzerine okul müdürü E.G., çocukları uyarıp hakaret ederek ayağına vurdu.

Semih U., durumu babası Hakan U.?ya söyledi. Okula gelen Hakan U., müdürün odasına çıkıp durumu konuşmak isteyince taraflar arasında tartışma çıktı.

Önce çocuğa şiddet uyguladı sonra velisiyle kapıştı

Tartışma sırasında okul müdürü E.G., iddiaya göre bir kez daha çocuğa hakaret etti.

Tartışma veli ile okul müdürü arasında kavgaya dönüştü.

Veli Hakan U., kavga sırasında aldığı darbelerle gözünden ağır yaralandı.

Okula ihbar üzerine ambulans ve polis sevk edildi.

3 veli daha şikayetçi oldu

Ayağından darbe alan Semih U.?nun ayağında ise çatlak oluştuğu söylenildi.

Okulda yaşanan olay sırasında 3 öğrenci velisi daha çocuklarına darp ve hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

Okul müdürü E.G. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


yeni_müdür
Aday Memur
06 Mart 2024 21:32

Eline koluna sağlık hocam :)


Benimparamyok
Aday Memur
06 Mart 2024 21:36

Dayak yemekten iyidir hocam çünkü atan keyfine bakiyor okulda da bıra


didaof
Aday Memur
06 Mart 2024 21:54

Bakanlığın yapacağı yok ama sendikalardan yüzyüze yakın dövüş semineri istiyoruz.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
06 Mart 2024 22:13

Az bile yapmış. Bize de eğitim versin mudur


TalhaEymenn
Aday Memur
06 Mart 2024 22:17
eeee sonra. hak edene hak ettiğini vermiş ne güzel. öyle öğrenciler var ki insanı meslekten soğutur. Kafamıza etseler sesimizi çıkaramıyoruz. Velilere göre çocuklar prens prenses. hiç suçlu değiller.

dehneliler
Genel Müdür
06 Mart 2024 22:47
şımarık veliler en küçük şeye okula gelmemeyi öğrensinler
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