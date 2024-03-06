temmuz 2024

açıklanan enflasyon farkına göre temmuzda ne kadar zam alırız tam olarak yüzde kaç gelecek hesaplamayı bilen var mı tahmini olan

açıklanan enflasyon farkına göre temmuzda ne kadar zam alırız tam olarak yüzde kaç gelecek hesaplamayı bilen var mı tahmini olan