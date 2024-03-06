Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2024 21:22
temmuz 2024
açıklanan enflasyon farkına göre temmuzda ne kadar zam alırız tam olarak yüzde kaç gelecek hesaplamayı bilen var mı tahmini olan

afilun
Memur
06 Mart 2024 22:44

Önce tam olarak mı tahmini olarak mı ona karar verelim. Daha 4 aylık enflasyon verileri ortada yok nasıl hesaplanacak acaba

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