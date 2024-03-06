Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


06 Mart 2024 21:33
Neden Sendika Üyesi Ogretmen Aidatını Kendi Maaşindan Ödemez

Anayasa mahkemesi kararını simdi herkes kendine göre yorumluyor ne aidatmis arkadas zaten sendikalı memurun aidatını neden devlet öder ki

Çok Yazılan Konular

Seçim görevi iptaline dairMEB GYS TercihSeçimde ne yazık ki başkanım tavsiyeleri bu başlıkta yazalım lütfenYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayımlanır? (YAYIMLANDI)Uzmanlığın 7 yıla inmesiMemurlara sicil affı geliyor! 2023 - 2024Seçim Görevleri Ne Zaman Açıklanacak ?Eğitim Bir-Sen'den istifa etmek için engel kalmadı. Sendika aidatı için %2 sınır kuralı iptal edildi2008 sonrası memur olanlar DİKKATGelir vergisi dilimlerine kim dur diyecek ?

Sözlük

taktik maktik yok bam bam bam 1 Yorgunluğu alabilecek en hızlı yöntem 1 farklı açıdan bakmak 5 misafirliğe gidilen evde ayağa uygun terlik bulunamaması 2 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 5 Kim jong nam 1 çingene 2 seçim görevlisi olmak 4 dev dalgalar 1 migren 2

Son Haberler

Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğizGazze Şeridi'nde 'açlık ve susuzluktan' ölenlerin sayısı yükseliyorBakan Tunç'tan İmamoğlu'na: İstanbul için dertlenen biri değil maalesefBakan Işıkhan: Vatandaşımıza verdiğimiz hiçbir sözden geri dönmedikTartıştığı muhtarı tabancayla vuran davulcu tutuklandı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?