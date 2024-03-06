Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 21:43
5.Senede ücretsiz izin ayrılma süreci
merhaba , teşkilatta aday memurluk süresi dahil 4. senem.657 tabi devlet memurlarının 5. yıllarında 6+6 ay toplam 1 yıl süreli ücretsiz izne ayrılmasıyla ilgili bizim teşkilatta uygulanma süreci nasıl işliyor.bu 5 yıl adaylık süresi de dahil mi yoksa adaylık hariç mi bilgisi olan var mı .ne umutlarla mesleğe girip hayal kırıklığı yaşayan kişilerden biri de benim maalesef . 5. yılımı doldurup ücretsiz izin süresince kendime bir yol çizip biran önce ömrümü çürütmeden istifa edip yoluma devam etmek istiyorum

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