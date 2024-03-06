Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Mart 2024 21:52
sendika ücreti 530 TL artık iptal mi oldu ?
aylık olarak aldığımız sendika ücreti kesin iptal mi oldu

afilun
Memur
06 Mart 2024 22:47

Evet 190 TL olarak ödenecek. Düzenleme için çalışma var deniyor. Bütçeye yük değil zaten ödeniyordu

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