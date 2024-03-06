Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Mart 2024 21:54
İhraç talepli, disiplin kuruluna sevk

Fetö konusunda ildeki müfettiş in devlet memurluğundan çıkarma talebi ile sevk edildim. 2023 Haziran'da müfettiş e ifade vermiştim. Bugüne kadar hiç açığa alınmadım. Savcılık soruşturmaya gerek yok dedi. Hukuk işlerinden bir arkadaşla görüştüm. Savcı genelde bu şekilde talep ediyor dedi. Aktif çalışıyorum normalde ama bu durum beni etkiliyor sağlıklı çalışamıyorum. Kurul toplaninca sözlü savunma vereceğim. Durumum ne olur , savcı soruşturmaya gerek bile gormezken kurul kararı ne olur bilemiyorum


policesur
Memur
06 Mart 2024 21:58

Düzeltme yapıyorum mufettis devlet memurluğundan cikarma talebi ile Ankara egm yüksek disipline sevk edildim. Savcılık soruşturma gerek yok demişti. Kurulda ihraç ederse mahkeme yolu gözüküyor

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