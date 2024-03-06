Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


06 Mart 2024 23:06
Eş durumu

Ben kadrolu öğretmenim eşim üniversitede kadrolu tarım işçisi. Ben onu gittiğim yere çekebilir miyim?

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıYÖK - İdari Personel Nakil ve Becaiş Uygulaması Nasıl Olacak?iki defa istifakpss+istifaKadrolu memurken sözleşmeli atansak sorun olur muİdari Personel Becayiş HakkıYüzde 2 iptal mi?Sınavsız Unvan Değişikliği

Sözlük

Yorgunluğu alabilecek en hızlı yöntem 8 django 1 Dinlenilme ihtiyacı 2 allah müstahakını versin 2 Toplumsal sorunlar 2 Shogun 1 mavi gözlü olmak 2 aşk-ı memnu 1 Kutadgu Bilig 1 misafirliğe gidilen evde ayağa uygun terlik bulunamaması 2

Son Haberler

Danıştay'dan sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim görevlisi hakkında ezber bozan kararAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı7 Mart 2024'ten önemli gündem başlıklarıCoral Travel'da 7.500 TL'ye Varan BANKKART Lira Fırsatı!Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı

Editörün Seçimi

yoksulluk sınırı 52,955 TL. Memursen ve Kamusen üyeleri Allaha havale edilmişsiniz(!)Polis maaşını duyunca, gülen zabıtaAym'nin bekçiler ile ilgili kesin kararını okudunuz mu?Sağlık raporunun fen yönünden bozulmasıSeçim görevi iptaline dairMemuriyete Başlayalı...2024 Yerel SeçimleriBorç verdim alamıyorum lütfen yardım Redmi 13 pro telefonu önerir misiniz.Hangi marka tv daha iyi?